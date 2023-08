Domenica un ricordo di Andrea Purgatori a Testaccio Estate

Navigazione articoli

Roma, 5 ago. (askanews) – Dopo l’inaugurazione di mercoledì 2 agosto prosegue – si legge in un comunicato – “Sotto le stelle di Testaccio”, la rassegna cinematografica di Testaccio Estate che tutti i mercoledì e le domeniche di agosto, a partire dalle ore 21, alternerà produzioni cinematografiche nazionali e internazionali. Si continua domenica 6 agosto, con una serata dedicata al ricordo di Andrea Purgatori, scomparso lo scorso 19 luglio. Penna instancabile – e insostituibile – del giornalismo italiano, Andrea Purgatori ha raccontato come nessun altro, con la sua scrittura incisiva e tagliente, fatti e misfatti del terrorismo nazionale e internazionale e delle stragi di mafia. Giornalista d’inchiesta, dunque, ma anche attore, conduttore, saggista, autore televisivo e cinematografico. Ed è proprio a quest’ultimo aspetto della sua carriera che si renderà omaggio nella serata di domenica 6, con la proiezione di Fortapàsc, film del 2009 diretto da Marco Risi di cui Purgatori è stato sceneggiatore. Il film è un tributo a Giancarlo Siani (interpretato dal compianto Libero De Rienzo), giornalista napoletano, ucciso a soli ventisei anni per mano della camorra. A introdurre la proiezione ci saranno dei messaggi in ricordo del giornalista da parte delle tante persone legate alla sua figura professionale e umana.La rassegna continuerà, poi, alternando produzioni cinematografiche internazionali a grandi e piccole produzioni nazionali: il 9 agosto verrà proiettato “Bastardi senza gloria” di Quentin Tarantino, il 13 “Bohemian Rapsody” di Bryan Singer, il 16 “Mi chiamo Francesco Totti” di Alex Infascelli, il 20 “Joker” di Todd Phillips, il 23 agosto “The Wolf of Wall Street” di Martin Scorsese, il 27 “Lo chiamavano Jeeg Robot” di Gabriele Mainetti. A chiudere la rassegna, mercoledì 30 agosto, sarà “America Latina” dei fratelli Damiano e Fabio D’Innocenzo. Per l’occasione è previsto anche l’incontro con il protagonista Elio Germano, che introdurrà la proiezione del film. Testaccio Estate ad agosto non sarà, però, solo cinema e divertimento, ma intrattenimento a trecentosessanta gradi, offrendo una serie di attività e contenuti fruibili gratuitamente tutti i giorni della settimana. Lo spazio rimarrà, infatti, aperto sette giorni su sette, a partire dalle ore 19, con la volontà di garantire ai romani la continuità di un luogo di aggregazione dove ogni sera troveranno street food, pizza, ma anche la possibilità di godere del servizio al tavolo con le prelibatezze del Collettivo Gastronomico Testaccio – il ristorante del Consorzio della Città dell’Altra Economia guidato dallo chef Marco Morello – un’area giochi per bambini, musica e intrattenimento per grandi e piccini.Tutti i martedì in programma Martebeer – insieme ai ragazzi di karaoke semiserio – un format musicale autoironico e divertente per coinvolgere il pubblico. Il giovedì dalle 22 in poi, invece, appuntamento fisso con Il Tuo Indie, il dj set a cura di Dj Master Mole che propone il meglio della musica indipendente italiana e internazionale. Il venerdì tocca a Back to 80s. I più nostalgici potranno così compiere un salto nel passato grazie a Dj Villanis. Mentre il sabato si balla sulle note di Sabato italiano, un viaggio nelle hit estive dagli anni ’70 fino ad oggi con la selezione musicale di Tj Unicorno e Lorenzo Palma.Appuntamento speciale per la notte del 14 agosto. Per celebrare l’arrivo di Ferragosto, a partire dalle 22, è in programma una grande festa con ingresso gratuito: “Ferragosto a 90” è lo show audio/video prodotto da Eventi Roma per ripercorrere il magico decennio che ha fatto la storia della musica dance.