Accordo di collaborazione tra askanews e l’agenzia spagnola Servimedia

Roma, 31 lug. (askanews) – Operativo, dal 1 agosto 2023, l’accordo di cooperazione, in ambito editoriale, siglato tra l’agenzia di stampa italiana askanews e quella spagnola Servimedia. La partnership prevede lo scambio dei rispettivi contenuti giornalistici tra le due redazioni, con l’obiettivo di stimolare i rapporti bilaterali sul piano politico, economico e culturale, così come di sviluppare nuovi ambiti di collaborazione transnazionale per offrire un effettivo servizio informativo ai cittadini italiani e spagnoli.Per il direttore responsabile di askanews, Gianni Todini “questa intesa con Servimedia, realtà unica nel panorama dell’informazione primaria a livello internazionale, nasce sulla base di una profonda condivisione di valori e comunione di intenti”. “Askanews – aggiunge il direttore Todini – è stata “la prima agenzia di stampa italiana a dedicare una intera rete esclusivamente al sociale e al non profit, focalizzando la copertura informativa multimediale sulle sfide della persona e delle comunità, della crisi climatica e della sostenibilità, della salute e del welfare, della ricerca e dell’innovazione, della coesione e inclusione, del lavoro e dell’economia civile”. Il direttore generale di Servimedia, José Manuel González Huesa, considera questo accordo tra due media “leader, in Italia e in Spagna, un grande passo avanti per il mondo dell’informazione”. E, ricorda che dal 1989 Servimedia è “il leader del giornalismo sociale in Spagna e un caso unico al mondo in quanto ha più del 60% dei suoi professionisti con disabilità”. Conclude Gonzales Huesa: “l’impegno delle nostre agenzie di stampa viene così riaffermato con questo accordo, che metterà in evidenza le notizie che interessano realmente i cittadini, come la salute, l’istruzione, la casa e l’ambiente, senza dimenticare la politica e l’economia. Questo patto stabilirà un nuovo standard nel panorama dell’informazione europea”.