Fedriga: martedì riunione dei governatori su tagli al Pnrr

Roma, 30 lug. (askanews) – Il governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni, Massimo Fedriga, ha convocato per martedì prossimo una riunione dei governatori per discutere dei tagli per 16 miliardi ai progetti del Pnrr.“Ho convocato una riunione, per martedì, della conferenza dei presidenti di Regione. Dopo annunceremo ovviamente una posizione. Prevedibile che ci sia un po’ di tensione – ha detto Fedriga in un’intervista a Repubblica – il problema non è il taglio in sé. Ma cosa tagli e come ti coordini rispetto a chi sta portando avanti le opere. Le modifiche, un documento da 168 pagine, ci sono state trasmesso solo due giorni fa”. “La bozza prevede di utilizzare il Fondo di coesione per andare a coprire le iniziative definanziate. Ci sono alcune opere già pagate, ad esempio, che stanno andando avanti. Ci confronteremo tra Regioni e poi porteremo una posizione al governo”, ha aggiunto il governatore, anticipando che “il ministro Fitto ha dato disponibilità al confronto”.