L’Europa meridionale si prepara alla seconda tempesta di calore

Roma, 16 lug. (askanews) – L’Europa meridionale si sta preparando per una seconda tempesta di calore in una settimana, con Spagna, Italia e Grecia, insieme al Marocco e ad altri paesi del Mediterraneo che martedì protrebbero superare i record di temperatura massima. Un nuovo anticiclone che si è spinto nella regione dal Nord Africa potrebbe portare le temperature al di sopra del record di 48,8°C visto in Sicilia nell’agosto 2021, e segue l’ondata di caldo di Cerberus della scorsa settimana. L’Agenzia spaziale europea (ESA) ha affermato che la prossima settimana potrebbe portare le temperature più calde mai registrate in Europa in un’ondata di caldo chiamata Caronte, dal nome del barcaiolo mitologico greco che traghetta le anime negli inferi.