Virgin Galactic lancia il primo volo spaziale, a bordo 3 italiani

New York, 29 giu. (askanews) – La società di turismo spaziale Virgin Galactic, fondata da Richard Branson nel 2004, ha lanciato giovedì il suo primo volo spaziale commerciale chiamato Galactic 01. Il viaggio durerà circa 90 minuti dal decollo dell’aereo da trasporto del veicolo spaziale fino all’atterraggio. La navicella raggiungerà i confini dello spazio, dopo essere stata sganciata dagli aerei da trasporto, all’altezza di circa 15.000 metri.Il veicolo trasporta quattro passeggeri tra cui il colonnello Walter Villadei e il tenente colonnello Angelo Landolfi dell’Aeronautica Militare Italiana e Pantaleone Carlucci, ingegnere del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che hanno in programma di supervisionare degli esperimenti relativi a radiazioni e scienza dei materiali. Se “Galactic 01” avrà successo, la compagnia prevede di effettuare la sua seconda missione già ad agosto e poi punta a iniziare a far volare il suo veicolo spaziale, VSS Unity, una volta al mese, con biglietti a partire da 450.000 dollari. Virgin Galactic ha un arretrato di circa 800 passeggeri.