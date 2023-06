Dal commissariamento dell’Inps alla proroga della garanzia per i mutui. Le misure della legge sugli Enti

Navigazione articoli

Roma, 28 giu. (askanews) – Commissariamento di Inps ed Inail per i quali viene anche riorganizzata la governance; revisione delle norme sulle fondazioni lirico-sinfoniche che prevede, tra l’altro, la decadenza del sovrintendente al compimento del settantesimo anno di età; proroga al 30 settembre 2023 della garanzia dell’80% sui mutui del Fondo di garanzia prima casa che si applica ai giovani under36, alle giovani coppie, ai nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, ai conduttori di alloggi Iacp, in possesso di Isee non superiore a 40.000 euro. Queste alcune delle novità previste nel decreto recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, termini legislativi e iniziative di solidarietà sociale, che con il voto di fiducia al Senato è diventato legge. I voti a favore sono stati 100, quelli contrari 74, una astensione.All’interno del provvedimento anche un pacchetto riguardante la sanità, con misure che vanno dal sostegno al sistema della regione Calabria, all’acceso ai concorsi per gli specializzandi, alla proroga della sospensione delle sanzioni per i no-vax. Nel decreto vi è anche la riapertura fino al 30 settembre dei termini per aderire alla rottamazione-quater e lo slittamento della scadenza per il pagamento della prima o unica rata dal 31 luglio al 31 ottobre 2023.Nel provvedimento sono entrate anche le disposizioni sul sistema di premialità negli appalti pubblici per le imprese in possesso della certificazione della parità di genere e lo sblocco del fondo da 660 milioni di euro per creare nuovi alloggi e residenze per studenti universitari. Con un emendamento approvato alla Camera è stato disposto lo slittamento di un mese, dal 30 giugno al 31 luglio 2023, il pagamento da parte delle aziende fornitrici del SSN delle somme derivanti dal meccanismo del payback sanitario. Rinviato anche il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva del 14 per cento sulle criptoattività che passa dal 30 giugno al 30 settembre 2023.Via libera anche alla stabilizzazione dei lavoratori precari impegnati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e presso gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali.