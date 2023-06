Il generale Figliuolo nominato commissario per l’emergenza dopo l’alluvione in Emilia Romagna

Navigazione articoli

Roma, 27 giu. (askanews) – Il Consiglio dei ministri ha approvato la nomina del generale Francesco Paolo Figliuolo a commissario per l’emergenza dopo l’alluvione in Emilia Romagna, Toscana e Marche. Figliuolo, che guida il Comando operativo di vertice interforze dello stato maggiore della Difesa, in passato è stato commissario per l’emergenza Covid. I presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche saranno i subcommissari del generale Figliuolo. Lo ha detto il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri, spiegando che la struttura che Figliuolo guiderà si avvarrà di 60 unità”. “La nomina del commissario, che non è ancora stata formalizzata – ha spiegato – Il presidente del Consiglio ha solo reso noto il nominativo del Generale Figliuolo per le competenze mostrate in un momento delicato”