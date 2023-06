Seggi riaperti in Molise,nel pomeriggio il nuovo Governatore

Navigazione articoli

Roma, 26 giu. (askanews) – Seggi riaperti fino alle 15 in Molise nelle 393 sezioni elettorali allestite per la seconda giornata di elezioni regionali chiamate nel pomeriggio di oggi a nominare il nuovo Governatore al posto dell’uscente di centrodestra Donato Toma che non si è ricandidato.La sfida è sostanzialmente fra due Sindaci. Il centrodestra punta alla riconferma alla Regione con il Sindaco di Termoli -che è anche Presidente della Provincia di Campobasso- Francesco Roberti, vicino a Forza Italia e sostenuto anche dal terzo polo di Italia Viva e Azione che non ha indicato un proprio candidato. Cinque Stelle e centrosinistra insieme tentano la conquista del posto di Governatore con Roberto Gravina, Sindaco di Campobasso di area M5s. Terzo in campo il civico Emilio Izzo, sostenuto da diverse liste civiche fra cui Azione Civile di Antonio Ingroia. Il nome del nuovo Governatore sarà noto nel pomeriggio: lo scrutinio per il presidente inizia alle 15 senza soluzione di continuità con la chiusura dei seggi. Quando verrà rilevato anche il dato definitivo sull’affluenza alle urne. Un pò più di tempo ci vorrà per l’assegnazione dei 20 seggi del nuovo Consiglio regionale del Molise: composizione ed eletti.L’ affluenza nella prima giornata di votazione é crollata a picco di otto punti percentuali rispetto alle elezioni Regionali di cinque anni fa: alla chiusura dei seggi ieri sera alle 23 aveva votato il il 33,99% degli aventi diritto, contro il 52,17% di cinque anni fa. Gli elettori chiamati alle urne in Molise sono 327.805, 85mila dei quali però sono residenti all’estero.