Ucraina, anche la Cina è “seriamente preoccupata” per le conseguenze della distruzione della diga sul Dnipro

Roma, 7 giu. (askanews) – La Cina è “seriamente preoccupata” per le distruzioni alla diga ucraina di Nova Kakhovka, ha detto oggi il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino. “Siamo seriamente preoccupati per la distruzione della diga di Kakhovka. Siamo profondamente preoccupati per gli impatti umanitari, economici ed ecologici che ne derivano”, ha detto Wang Wenbin in un briefing quotidiano alla stampa.Wang ha aggiunto che Pechino spera che tutte le parti si impegnino per una soluzione politica alla crisi in Ucraina e lavorino insieme per promuovere un’attenuazione delle tensioni. “Chiediamo a tutte le parti coinvolte nei conflitti di seguire il diritto internazionale umanitario e di fare del loro meglio per proteggere la sicurezza dei civili e delle strutture civili”, ha detto Wang.