Roma, dal 2 giugno “Il Cinema in Piazza”. Aprono Tornatore e Morandi

Roma, 31 mag. (askanews) – Da Darren Aronofsky a Giuseppe Tornatore e Gianni Morandi. Sono alcuni dei nomi degli ospiti de “Il Cinema in Piazza” che torna ad animare l’estate di Roma dal 2 giugno al 16 luglio. Giunto alla sua nona edizione, l’evento organizzato e promosso dalla Fondazione Piccolo America porterà il grande cinema nella Capitale, partendo dalle tre grandi aree di Piazza San Cosimato a Trastevere, del Parco della Cervelletta di Tor Sapienza e del Pl presidente della Fondazione Piccolo Americaarco di Monte Ciocci a Valle Aurelia, fino ad arrivare al Cinema Troisi che diventa il quarto luogo della manifestazione ospitando alcuni dei grandi protagonisti de Il Cinema in Piazza.“Non era semplice per il contesto politico, non ci sono state certezze, non possiamo nascondere che sono in ritardo dei contributi dal ministero della Cultura addirittura per il 2022, per i progetti svolti” ha detto Valerio Carocci, presidente della Fondazione Piccolo America, lamentando la mancanza dei bandi per svolgere le manifestazioni culturali e parlando di “un atto di coraggio” per l’evento di quest’anno. Ma ha annunciato che è stata approvata una delibera in Commissione Cultura “che finanzierà il Cinema in piazza per 250mila euro su un budget di 700mila”; questo, ha aggiunto Carocci, ringraziando il sindaco Roberto Gualtieri e la giunta, “consente l’avvio del progetto ma non copre i costi, rimane scoperto l’investimento della Regione Lazio e del Ministero della Cultura a cui mandiamo la nostra più sentita richiesta”. Ogni sera alle ore 21.15, il centro di Roma e la periferia vivranno di una ricca programmazione, incontri speciali con ospiti internazionali provenienti da diversi luoghi del mondo, film in lingua straniera sottotitolati in italiano e film italiani con sottotitoli in inglese, il tutto a ingresso libero e gratuito ad eccezione degli eventi speciali al Cinema Troisi. Una grande festa popolare che inaugurerà venerdì 2 giugno a Trastevere con la proiezione di “Ennio”, film uscito in sala nel 2022, introdotto dal regista Premio Oscar Giuseppe Tornatore e Gianni Morandi, insieme sul palco di San Cosimato per omaggiare il grande compositore e Maestro Ennio Morricone.Tra gli ospiti ci saranno anche Darren Aronofsky, Ari Aster, Sam Rockwell, Bertrand Bonello, Joanna Hogg, Rodrigo Sorogoyen, Jean-Pierre Jeunet, Kenneth Lonergan, Stefano Nazzi, William Oldroyd, Giulia Steigerwalt, Erik Poppe, Julie Taymor e Elliot Goldenthal, Julien Temple. In tutto 92 proiezioni, di cui tre al Cinema Troisi, 20 incontri speciali e 13 retrospettive, per un’edizione che guarda sempre più al panorama internazionale, coinvolgendo il maggior numero di paesi possibili, con l’obiettivo di offrire agli spettatori l’opportunità di scoprire opere mai distribuite sul grande schermo. Le retrospettive in cartellone omaggeranno il grande cinema di Ingmar Bergman, Suso Cecchi D’Amico, John Ford, Greta Gerwig & Noah Baumbach, John Landis, Hirokazu Kore’eda, Steven Soderbergh e Denis Villeneuve. Per i più piccoli o chi vuole tornare tale ci saranno invece i Looney Tunes e altri classici dell’animazione. Grande novità di questa edizione sarà inoltre la rassegna A24 films, realizzata in collaborazione con A24, la casa di produzione e distribuzione indipendente più innovativa e coraggiosa del panorama mondiale contemporaneo. Il Piccolo America rende omaggio agli iconici studios nell’anno del decimo anniversario, proiettando alcuni dei titoli più rappresentativi nell’area verde del Parco della Cervelletta a Tor Sapienza situato proprio sul luogo – l’autostrada A24 – che ha ispirato la nascita e il nome stesso della compagnia. La retrospettiva parte da Cervelletta per diffondersi nel corso di tutto il programma della manifestazione anche a Monte Ciocci e al Cinema Troisi, dedicando incontri e dialoghi speciali con i registi che sono stati essenziali per il successo dell’A24, come Darren Aronofsky, Ari Aster e Joanna Hogg.