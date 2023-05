“TestoPretesto. Ogni libro è un viaggio”, Fidenza celebra Calvino

Navigazione articoli

Roma, 24 mag. (askanews) – Torna a Fidenza fino al 28 maggio “Testo…Pretesto. Ogni libro è un viaggio”, il Festival multidisciplinare che porta arte, cultura e spettacolo nelle piazze e nelle strade della città. Protagoniste saranno le scuole, le associazioni, le librerie, la biblioteca e i numerosi ospiti che si alterneranno nei tanti appuntamenti previsti dal ricco programma. Letture ad alta voce, simposio di poesia, concerti di pianoforte, camminate “lunari” e tante altre pratiche virtuose contribuiranno a valorizzare il senso di comunità e la partecipazione.Nel Cortile del Municipio e sul palco del Teatro Magnani saliranno alcuni protagonisti di punta della cultura italiana. Giovedì 25 maggio ore 18.00 “Estetica dovunque” di Gillo Dorfles. A guidare l’incontro sarà Aldo Colonetti, filosofo, storico e teorico dell’arte, del design e dell’architettura. Giovedì 25 maggio ore 19.00 “Guardare è un modo di essere nel mondo. Calvino e il visibile” di Marco Belpoliti scrittore, critico letterario e italianista. Venerdì 26 maggio ore 19.00 il noto critico musicale Ernesto Assante presenterà il suo libro “Lucio Battisti”. Sabato 27 maggio ore 18.00 “Bertolucci, Ghirri, Zermani. Un’officina italiana” di Edoardo Cresci. L’architetto Paolo Zermani dell’Università di Firenze dialoga con Paolo Barbaro dell’Università di Parma. Sabato 27 maggio ore 19.00 Tommaso Ghidini, capo della divisione ingegneria strutturale nel centro Estec dell’Esa a Noordwijk, in Olanda, guiderà la conferenza dal titolo “Perché la luna dica di più”. Domenica 28 maggio al Teatro Magnani di Fidenza sarà Lella Costa a chiudere il Festival con lo spettacolo dal titolo “Invisibili le città”.Titolo della V edizione – informano gli organizzatori – è “La vita inquieta: l’urgenza del cambiamento”: grazie alla lettura possiamo cercare di interpretare e di affrontare la vita, piena di forti contraddizioni e di grandi incertezze. Il Festival propone, infatti, la letteratura come strumento di consapevolezza civile e politica. In particolare, la stretta connessione fra Scienza e Letteratura ci farà scoprire come sia possibile, per ciascuno di noi, rendersi artefice del cambiamento. Quattro gli ambiti tematici.Italo Calvino e la sfida al labirinto: in occasione delle celebrazioni per i 100 anni dalla nascita di Italo Calvino anche Fidenza renderà omaggio al grande scrittore. Tanti gli eventi in programma che avranno come filo conduttore la riscoperta della vasta produzione letteraria di Italo Calvino, scrittore e intellettuale di grande impegno politico, civile e culturale, uno dei narratori più importanti del secondo Novecento. Fidenza racconta Fidenza: presentazione di libri che narrano storie locali e poesie in dialetto.La Letteratura intorno: lettura diffusa per le vie e le piazze della città per avvicinare tutta la cittadinanza. Scienza e letteratura: mostra di libri e di riviste di cucina e conversazioni con esperti di arte gastronomica.Il Festival è promosso dal Comune di Fidenza e sostenuto da: Voglia di leggere, Fidenza al Centro, Castelli del Ducato, Giunti al Punto Librerie, Mondadori Bookstore Fidenza, Libreria L’Ippogrifo, Biblioteca civica Michele Leoni, Società Dante Alighieri di Parma, Tarka Edizioni e Sala&Cucina.