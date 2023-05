La protezione civile: è ancora allerta rossa maltempo in Emilia Romagna

Navigazione articoli

Roma, 24 mag. (askanews) – E’ ancora allerta rossa maltempo in Emilia Romagna. La discesa di un minimo in quota dall’Europa settentrionale interesserà nel corso delle prossime ore il nostro Paese e sarà causa di un peggioramento sulle regioni del Nord, in particolar modo sui settori nord-occidentali, dove le precipitazioni saranno più diffuse.Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche. L’avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi, 24 maggio, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte e Lombardia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 25 maggio, allerta rossa su parte di Emilia-Romagna. Allerta arancione su settori di Emilia-Romagna e Piemonte. È stata valutata inoltre allerta gialla su Toscana, Lombardia, Emilia-Romagna, parte di Sardegna, Abruzzo e Piemonte.