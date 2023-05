Navigazione articoli

Milano, 11 mag. (askanews) – “Ringrazio i vigili del fuoco e auguro ai due feriti una pronta guarigione. Fortunatamente non ci sono state vittime”. Così sui social il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sull’incendio con esplosioni che si è verificato in tarda mattinata a Milano in via Pier Lombardo.