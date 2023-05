Pdl del Pd per tutelare le mamme disabili: nessuna resti indietro

Navigazione articoli

Roma, 10 mag. (askanews) – “Quando rimasi incinta mi ritrovai sola. Una goccia in un deserto”, senza risposte “dai sanitari, da nessuno, anzi a volte sentendo quasi denigrata” la scelta di diventare mamma, con “cure mediche schematizzate perché sono disabile”, con un post “traumatico” di “assistenti sociali in camera che mi hanno chiesto di dimostrare di sapere accudire mio figlio”. Antonella ha dovuto spendere “un anno per dimostrare di esserne capace”. Dal “dolore” di Antonella e da altre storie come questa è nata una Pdl del Pd, presentata oggi alla Camera, che ha l’obiettivo di tutelare il diritto alla maternità delle donne con disabilità assicurando il supporto sia durante la gravidanza che nel periodo post partum di personale professionalmente formato operante nelle diverse tipologie dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali.A firmare il testo la vicepresidente Pd, Chiara Gribaudo, e Marco Furfaro, responsabile per le Iniziative politiche, contrasto alle disuguaglianze, welfare. “In un Paese in cui si parla di natalità a sproposito e di maternità a sproposito”, il gap di genere già evidente nel mondo del lavoro “vale ancora di piú per chi ha una disabilità”, ha detto Gribaudo, la quale ha riferito che la Pdl ha incontrato l’interesse degli altri gruppi di opposizione (M5S, Avs e Maria Elena Boschi di Italia Viva) e ha auspicato possa essere condivisa anche dalla maggioranza, a partire dalla ministra per le disabilità del governo Meloni, Alessandra Locatelli che “non potrà non essere d’accordo”. “Noi vogliamo fare opposizione costruttiva – ha assicurato Gribaudo – vogliamo dire che se davvero vogliamo valorizzare la maternità servono tanti strumenti dagli asili nido al ripensamento dei congedi parentali obbligatori” e questa Pdl, presentata in vista della festa della mamma, intende “ricordare che oggi ci sono delle mamme più sole di altre e che non devono sentirsi sole”. A partire dalla raccolta di dati che è tutta da costruire sulla maternità di chi vive la disabilità: “serve un salto culturale” perché l’Italia è fanalino di coda in Ue.Questa Pdl, ha sottolineato Furfaro, è la “prima iniziativa sul welfare fatta dalla nuova segreteria” di Elly Schlein: Il “contrasto alle diseguaglianze parte da un assunto: che ogni politica, ogni diritto, deve partire da un presupposto e cioè che ogni persona ha il diritto di sviluppate il proprio progetto di vita personale. Nessuna deve rimanere indietro e il diritto alla maternitá deve essere un diritto che ciascuno può scegliere di esercitare e che lo Stato deve fare in modo che possano esercitarlo al meglio delle loro possibilità”. È una piccola grande proposta di legge che sopperisce ad una mancanza e racconta della necessità della politica di ascoltare quello che è fuori” dal Palazzo. “Non entrando nel tema della polemica politica, in un Paese dove spesso la maternità fa rima con licenziamento, per garantire a pieno ad ogni singola donna il diritto della maternità, chiederemo a tutti, maggioranza e opposizione, di firmarla per portarla a casa”, ha aggiunto Furfaro.La proposta di legge istituisce un fondo speciale con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2023 e 3 milioni di euro a decorrere dal 2024. Prevede un percorso di accompagnamento alla gravidanza e al post-partum per le donne con disabilità, misure a sostegno della maternità delle lavoratrici madri con disabilità, sportelli informativi regionali e help line dedicata, accessibilità dei servizi antiviolenza e dei servizi a supporto delle donne con disabilità, incentivi alle imprese che assumono stabilmente lavoratrici madri con disabilità, una campagna di sensibilizzazione e contrasto alle discriminazioni e la raccolta e il monitoraggio dei dati.