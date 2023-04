Il Commissario delegato per l’emergenza migranti Ã¨ Valerio Valenti

Navigazione articoli

Roma, 16 apr. (askanews) – Il prefetto Valerio Valenti, capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del ministero dell’Interno, è stato nominato commissario delegato per lo stato di emergenza per i migranti nelle regioni che hanno sottoscritto l’intesta con lo stato, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.La nomina è contenuta in una ordinanza firmata del capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio che, previo parere positivo di Viminale e Presidenza del Consiglio e grazie allo stato di emergenza migranti dichiarato dal Governo la scorsa settimana, conferisce al Commissario poteri speciali in deroga per realizzare nuove strutture di accoglienza e sfollare quelle attuali per le Regioni che hanno firmato l’intesa con il Governo. Escluse invece quelle che non le hanno sottoscritte, tutte a guida dell’opposizione: Campania, Emilia Romagna, Toscana, Puglia, Val d’Aosta.