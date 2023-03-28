 Piemonte, 22 milioni di euro per la gestione dell’acqua – askanews.it


   Speciali:
   Speciali:

Videonews

Politica Videonews

La Russa a Marcinelle: non dico nulla per non sporcare commemorazione

8 Agosto 2026
Cronaca Videonews

“Questa sera guido io”: campagna polizia in spiagge e locali da ballo

8 Agosto 2026
Estero Videonews

Ex avvocato personale Trump, Blanche Ã¨ nuovo Procuratore Generale Usa

8 Agosto 2026
Estero Videonews

A Gaza si cerca di sfuggire dal caldo delle tendopoli andando al mare

8 Agosto 2026
Estero Videonews

Spagna-Italia, primi controlli a turisti italiani in arrivo a Madrid

8 Agosto 2026
Estero Videonews

Bulgaria: drone proveniente da Romania esploso in nostro spazio aereo

8 Agosto 2026
Spettacolo Videonews

Ã‰ decollato con 25.000 fan dalla Olbia Arena il Jova Summer Party 2026

8 Agosto 2026
Cronaca Videonews

Relitto di epoca romana scoperto al largo di Mazara del Vallo

8 Agosto 2026
Cronaca Videonews

Trattativa acquisto per Spin Time resta aperta, Gualtieri al presidio

8 Agosto 2026
Estero Videonews

Taiwan, il presidente Lai sale sulla motovedetta lanciamissili

8 Agosto 2026
Cronaca Piemonte

Piemonte, 22 milioni di euro per la gestione dell’acqua

Cirio e Marinati: investimenti per migliorare resilienza territorio
Mar 28, 2023

Roma, 28 mar. (askanews) – La Regione Piemonte investe 22 milioni di euro per due bandi che poggiano su risorse finanziarie del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per interventi che consentano di migliorare la capacitÃ  degli ecosistemi acquatici presenti in fiumi, torrenti, laghi ed aree umide per superare le criticitÃ  climatiche dovute ai cambiamenti in atto, sia in condizioni di portate idriche elevate, sia in condizioni di siccitÃ  oggi sempre piÃ¹ ricorrenti, favorendo le infrastrutture verdi e le misure naturali di ritenzione idrica, come ad esempio la rinaturazione delle sponde fluviali, finalizzate a trattenere le acque per favorire gli habitat e ricaricare le falde.

Nella programmazione dei fondi FESR 21-27 del Piemonte, alla transizione ecologica Ã¨ destinata la somma di 475 milioni di euro, di cui 22 milioni sono destinati a fiumi e laghi. Per la prima volta fondi europei di investimento sono messi a disposizione dell’ambiente e della riqualificazione fluviale a sottolineare l’importanza che questi temi hanno ormai assunto nelle politiche europee e della Regione Piemonte. Quella approvata dalla Giunta Ã¨ la prima misura sul FESR dedicata nello specifico all’adattamento dei territori ai cambiamenti climatici.

“Alla luce della situazione siccitosa in cui versa la nostra regione stiamo investendo importanti risorse per aumentare la resilienza del nostro territorio con l’obiettivo di favorire la prevenzione e la mitigazione del rischio idraulico, la capacitÃ  di adattamento ai rischi naturali e l’aumento del sequestro dell’anidride carbonica. Con questa misura combattiamo gli effetti negativi causati dal cambiamento climatico”, commentano il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore all’Ambiente Matteo Marnati.

I bandi, che si apriranno prima dell’estate e che vedranno quali beneficiari CittÃ  Metropolitana di Torino, le Province, i Comuni in forma semplice o associata, gli Enti Parco ed i gestori delle aree della Rete Natura 2000 del territorio piemontese, prevedono, sul biennio, due linee: una, con dotazione di 10 milioni e 423mila euro, destinata ad aree in cui sia attivo un Contatto di Fiume, Lago o Zona Umida e l’altra, con dotazione di 11 milioni e 475mila euro, dove questi non siano presenti. Tra gli interventi previsti quelli che puntano alla riqualificazione della vegetazione delle sponde e delle aree prossime ai corsi d’acqua e ai laghi anche con la realizzazione di fasce tampone o la creazione di corridoi ecologici, la riattivazione di risorgive, la ricostruzione di ambienti naturali idonei alla riproduzione delle specie acquatiche autoctone, il miglioramento delle caratteristiche morfologiche dei corsi d’acqua.

Questa iniziativa si affianca ai finanziamenti regionali che dal 2018 sono disponibili annualmente per interventi di riqualificazione fluviale: il 4 maggio Ã¨ la data di scadenza per la presentazione delle domande relative al bando 2023 per il quale sono stati stanziati ulteriori 3 milioni, sempre a beneficio degli Enti Locali. Si tratta di un bando complementare con i bandi FESR e gli Uffici del Settore Tutela Acque offrono un servizio di sportello informativo per supportare le Amministrazioni interessate alla partecipazione.

Notizie Correlate

Agrifood Cronaca

“Festival Franciacorta in Cantina”: a settembre il vino torna al centro

Ago 9, 2026
Bolzano Cronaca

“Gran Premio Merano Alto Adige” il 27 settembre all’ippodromo di Maia

Ago 9, 2026
Agrifood Cronaca

RÃ©va Winery: per la prima volta vendemmiamo prima di Ferragosto

Ago 9, 2026